Stand: 28.07.2022 09:30 Uhr Scheten in Hohenfell

In Hohenfell hebbt se güstern laat an'n Avend en Mann dootschaten. Wat de Polizei seggt, sünd twee Mannslüüd in en Shisha-Bar an de Lübecker Straat ringahn. Een vun jem güng dorbi bewusst op een vun de Gäst to, hett en Pistool trocken un schaten. De Gast harr poor Kugeln afkregen un is swoor verletzt tosamenbraken. Kort dorna is he dootbleven. De Täters sünd flücht. De Moordkommisschoon ünnersöcht den Fall nu. //Stand 28.07.2022, Kl. 9:30

