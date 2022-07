Stand: 28.07.2022 09:30 Uhr Streiks bi Lufthansa toenn

Dat Boddenpersonaal vun de Lufthansa hett sien Warnstreik toenn bröcht. De Floogsellschop will den normalen Bedriev wedder opnehmen. Dor süllt also keen Flöög mehr utfallen. Man dat kann liekers ween, dat de een oder anner Floog later geiht, as dat egens plaant is. De Lufthansa harr wegen de Streiks allens in allen eendusend Flöög streken. In Hamborg weern dat twintig. // Stand 28.07.2022, Kl. 9:30

