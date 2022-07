Stand: 28.07.2022 09:30 Uhr U-Bahn-Schubser is eerstmal free

De Mann vun den se meent, he is de S-Bahn-Schubser vun Ohlsdörp, de is nu wedder free. He muss nich nochmal in Ünnersökenshaft. Wat dat heet, hett de 62-Johrige en Radfohrer in’n Juni vun’n Bahnstieg op de Schienen schubst. De 56-Johrige Mann weer dordörch twüschen Waggons vun en S-Bahn inklemmt un to Dode kamen. Wat de Staatsanwaltschop seggt, duert dat doch noch mit de Ünnersökens in den Fall. Man een geiht nich dorvun ut, dat de Verdächtige flüchten deit. //Stand 28.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch