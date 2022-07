Stand: 28.07.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken jümmer wedder af un de mehrste Tiet is dat ok dröög bi bet to 21 Graad.

Morgen schient de Sünn denn bet to negen Stünnen lang un de Temperaturen schafft dat op bet to 25 Graad. // Stand: 28.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch