Stand: 27.07.2022 09:30 Uhr Warnstreik op de Flooghavens

Merrn in de Ferientiet blievt hüüt de mehrsten vun de Lufthansa-Flegers ünnen. Dorachter steken deit en Warnstreik vun de Bodenpersonaal-Lüüd - de wüllt nämmich mehr Geld hebben. Bi twee vun de wichtigsten groten Flooghavens in Frankfurt un München, dor fallt mehr as 1.000 Flöög ut, un in Hamborg sünd dat 18 Lufthansa-Starts. // Stand: 27.07., Klock 09:30



27.07.2022

