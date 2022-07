Stand: 27.07.2022 09:30 Uhr Henwiesgevers kriegt Anspreekpartners

De Bunnsregeern will so nöömte Whistleblowers mehr Schutz geven - also bi Ünnernehmens oder Behöörden dejenigen Mitarbeiders, de dat mellen doot, wenn dor gegen Gesetten verstött warrt. In de Hauptsaak geiht dat üm Anspreeksteden, de doröver stillswiegen mööt, wokeen jem informeert hett. Dat ne'e Gesett schall hüüt op den Weg bröcht warrn, un dormit richt Düütschland sik na Vörschriften vun de EU. // Stand: 27.07., Klock 09:30

