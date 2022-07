Stand: 27.07.2022 09:30 Uhr Medi-Bus arbeidt goot

Gaue Gesundheits-Hölp för Ukraine-Flüchtlinge: De Hamborger Soziaalbehöörd treckt en eerste Bilanz bi den Medi-Bus, de vun Ünnerkunft to Ünnerkunft ünnerwegens is. De Lüüd vun den Bus hebbt sik üm mehr as dusend Minschen kümmert - to'n Bispeel bi Infekte, Koppwehdaag oder Bloot-Hoochdruck. An Boord sünd dor Reddungssanitäters, un wenn't nödig deit ok en Dokter. // Stand: 27.07., Klock 09:30

