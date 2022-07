Stand: 26.07.2022 09:30 Uhr To wenig Platz för Flüchtlingen

In Hamborg hebbt se bilütten Kummer dormit, de Flüchtlingen ünnertobringen. De Soziaalbehöörd söcht allerwegens in de Stadt na ne’e Steden för Quarteren. Dor sünd de Lüüd, de dor wahnen doot, faken rein gor nich tofreden mit. In Wandsbeek hett de Hauptutschuss vun de Bezirksversammeln güstern över plaante Quarteren in Farmsen un Duvensteed snackt. Dat dorför villicht fre’e Flachen wegfallen wörrn, dat hett dat Publikum bekrittelt. Thomas Ritzenhoff, de dat Leid vun’t Bezirksamt hett, meen man: Wenn se keen ne’e Steden finnt, denn sünd op laatste in’n Septembermaand all Plätz besett. / Stand: 26.07.2022, Klock 9:30

