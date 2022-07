Stand: 26.07.2022 09:30 Uhr Nootfallplaan üm Gas intosporen

De EU-Länner schüllt Gas insporen – dor wüllt de Energieministers vun de Länner vundaag en Nootfallplaan to besluten. Plaant is, dat jeedeen Land bet Enn März 15 Perzent weniger Gas bruken dörv as bet nu. Russland harr künnig maakt, dat vun morgen af an nochmal weniger Gas na Düütschland levert warrt. / Stand: 26.07.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch