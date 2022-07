Stand: 26.07.2022 09:30 Uhr Woold in Brannenborg brennt

In Brannenborg is de Füerwehr jümmers noch dormit togang, gegen dat Füer in’n Woold gegenan to gahn. In den Landkreis Elv-Elster hett sik dat Füer op goot 800 Hektar Land utbreed – en Flach, dat fiefmal so groot is as de Butenalster. En Reeg Hölpslüüd sünd al to Schaden kamen. Hunnerte Lüüd, de dor wahnen doot, müssen ut jümehr Hüüs rut. / Stand: 26.07.2022, Klock 9:30

