Stand: 26.07.2022 09:30 Uhr Mehr Tourismus in Hamborg

Middewiel kaamt wedder düütlich mehr Minschen to Besöök na Hamborg. Dor freit sik de Wirtschopsbehöörd to. Stephan Jersch vun de Linke snackt man vun en groot Slamassel, wieldat so veel Fachlüüd fehlen doot. He meent, dor warrt mehr un mehr Betten anbaden, man in de hele Branch fehlt Lehrlingen. Wat he verlangen deit, dat is dat Gast- un Hotelgewarv wedder intressanter to maken. / Stand: 26.07.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch