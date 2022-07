Stand: 26.07.2022 09:30 Uhr Füer in Horn

In Horn hebbt en Reeg Fohrtüüch brennt. An de Horner Landstraat weern in de Nacht in Höögde vun’t Ruge Huus en Reisbus un en Transporter in Flammen. Söven Autos, de dor parkt weern, hebbt ok wat afkregen. Woso dat brennt hett, dat is noch nich kloor. / Stand: 26.07.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch