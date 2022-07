Stand: 25.07.2022 09:30 Uhr Afscheed vun Uwe Seeler

De HSV hett vun Uwe Seeler Afscheed nahmen. Vör't Speel gegen Hansa Rostock geev dat an'n Sünndag en grote Truerfier. De Mannschop speel achterher mit Sünnertrikots – vörn op de Böst stünn "Uns Uwe". Ok de Fans hefft Uwe Seeler mit Transparenten fiert. Arger geev dat man ok noch – wegen en Banner, dat nix mit Seeler to doen harr, man op dat en homophoben Riemel stünn. De HSV hett dat Speel gegen Rostock mit null to een verloren. | Stand 25.7.2022 Kl. 9:30

