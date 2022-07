Stand: 25.07.2022 09:30 Uhr Gröne: Mehr Tiet för Atomkraft

De Grönen künnt sich nu vörstellen, dat de Atomkraftwarken in Düütschland noch'n beten länger lopen kunnen. Dat sä Bunnsdagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt in de ARD. Egens weer ploont, dat de drei düütschen Karnkraftwarken, de dat noch gifft, to't End vun't Johr dicht maakt. Dat harr, wenn't gor nich anners geiht, noch en beten mehr Tiet, so Göring- Eckardt. Generell will se de Looptiet vun de AKWs man nich mehr verlängern. | Stand 25.7.2022 Kl. 9:30

