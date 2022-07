Stand: 25.07.2022 09:30 Uhr Ukraine: Russland will Regime-Wessel

Russlands Butenminister Sergej Lawrow hett seggt, dat sien Land in de Ukraine en Regimewessel will. Dat höör sik in'n April noch anners an. Dor sä Lawrow, dat Russland nich vörharr, de Regieren in de Ukraine uttotuuschen. | Stand 25.7.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch