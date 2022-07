Stand: 25.07.2022 09:30 Uhr Flucht in de Kanalisation

In Winterhuud hett en Sünnerkommando vun de Polizei en Mann ut de Kanalisation ruthoolt. Dorhen weer he vör de Schandarms flücht. De Polizei sä, de achtuntwintig Johr ole Mann harr dorvör mit en Mess un en Escher droht. Sien egen Mudder harr denn de Polizei ropen. An't End hett dat Sünnerkommando em an Repen ut en Gully weer na baven trocken. | Stand 25.7.2022 Kl. 9:30

