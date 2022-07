Stand: 25.07.2022 09:30 Uhr Sommerutverkoop in Hamborg

Vun vundaag af an gifft dat in Hamborg wedder Priesafslääg in veele Ladens. De freiwillige Sommerutverkoop geiht los. Man mehrere Kooplüüd in de Stadt sän al, dat jümehr Lagers al bannig leddig weren. Wegen de Corona-Pandemie is nich so veel ordert worrn un weltwiet gifft dat Leverproblemen. De Hannelsverband Noord sä, ut düsse Grünn weren nich all Kooplüüd bi'n Sommerutverkoop mitmaken. | Stand 25.7.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch