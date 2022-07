Stand: 25.07.2022 09:30 Uhr A7 wedder free

De A7 in Bahrenfeld is in Richt na Süden hen wedder free. De Boarbeiten weren nu fardig, sä de Bofirma. An'n Freedagavend is de Autobahn twüschen Volkspark un Waltershoff sparrt worrn. An't Wekenend geev dat dorüm lang Staus in Hamborg. | Stand 25.7.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch