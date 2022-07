Stand: 22.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Leddige Wahnungen in Hamborg

In Hamborg staht 2.600 Wahnungen leer. Un dat, ofschoonst vele Lüüd ganz nödig en söken doot. Dat is Maandag düsse Week bi en Senaats-Anfraag vun’e CDU bi rutsuert. 2.600 höört sik na veel an, sünd aver man blots 0,3 Perzent vun all Wahnungen. Un worraftig staht in Hamborg noch op wenigst leddig in‘n Vergliek mit de annern Bunnslänner.

23.07.2022

23.07.2022

