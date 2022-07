Stand: 22.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Keen LNG-Terminal in Hamborg

In Hamborg warrt dat keen Terminal, de op’t Water swimmen deit, för Flüssiggas geven. Dorför aver in Stood un Lubmin, dat möök de Bunnsregeren Dingsdag düsse Week künnig. Börgermeester Peter Tschentscher harr sik dull för en LNG-Terminal in Hamborg stark maakt hatt. Dör Flüssiggas schall Düütschland in’e Tokunft weniger op Gas ut Russland anwiest ween.

