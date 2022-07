Stand: 22.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Böös hitt in Hamborg

40,1 Graad! De hööchste Temperatur siet 1992 in Hamborg - de is Middeweken düsse Week in Neewiendool meten worrn. Dat is so ok vun’n Düütschen Wedderdeenst afnickt worrn un is an den Dag ok de hööchste in ganz Düütschland ween. Veel los ween is buten in’e Badeanstalten un in’n Schatten in’e Parks. In dat Freebad in Wandsbeek is en söven Johr ole Jung noch rechttietig för’t Verdrinken rett worrn. Nootfäll wegen de dulle Hitt hebbt de Krankenhüüs nich mellt hatt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 23.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch