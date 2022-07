Stand: 22.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Uwe Seeler is doot

Hamborg is in Truer - Ehrenbörger un Footballlegenn Uwe Seeler is doot. He is Dunnersdag düsse Week in’t Öller vun 85 Johr to Huus in Noordersteed storven. Wat den Football angahn deit, dor hett Uwe Seeler ümmer to Hamborg holen un is hier bleven, liekers he de Mööglichkeiten harr un ok faken anfraagt worrn is. 476 Mal hett he för‘n HSV speelt hatt un is de bekanntste Footballer ween, den de HSV jichtenswann harr.

