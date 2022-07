Stand: 22.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: A7 is dicht

Middenbinnen in de Hauptreisetiet warrt de A7 in Hamborg wedder dichtmaakt un dat wedder ganze 55 Stünnen lang. Siet güstern - Freedagavend - Klock teihn is de Elvtunnel in Richt na Hannober hen dicht twüschen Volkspark un Waltershoff. Mit Kraans warrt dor de groten Betondelen för den Autobahndeckel Altna anböhrt un insett. Autofohrers warrt ümleidt: Vun Neemünster-Süüd över de B205, A21 un A1 na’t Maschener Krüüz hen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 23.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch