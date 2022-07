Stand: 22.07.2022 09:30 Uhr Uwe Seeler is doot

HSV-Idol Uwe Seeler is doot. He is güstern in’t Öller vun 85 Johr storven in sien Huus in Nordersteed. He weer en Legenn vun’n düütschen Football un en övermaten Persönlichkeit. Dat sä Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier. Oliver Kahn, de Böverste vun’n Vörstand bi Bayern München, de sä: "Wokeen an den düütschen Football un sien gröttsten Lüüd denken deit, de denkt an Uwe Seeler."

