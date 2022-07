Stand: 22.07.2022 09:30 Uhr Denken an Uwe Seeler ok bi de Football-EM

En Minuut för Uwe Seeler, wo de Lüüd stillswegen un an em dacht hebbt, de geev dat güstern Avend ok in London. Bi de Football-EM spelen de düütschen Froonslüüd bavento mit Truerflor. Dat DFB-Team hett gegen Österriek mit twee to null wunnen. De beiden Tore hebbt Lina Magull un Alexandra Popp schaten.

// Stand: 22.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch