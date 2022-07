Stand: 22.07.2022 09:30 Uhr Tempolimit op Autobahnen

Energie sporen - dat weer ok op de Autobahnen mööglich mit en Tempolimit, wat ne Tiet lang gellen deit. Un dat finnt ok de Mehrsten vun’e Düütschen goot. Dat is bi den ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. 59 Perzent sind dorför - blots 35 Perzent sünd dorgegen. Je öller de Lüüd sünd, desto ehrder sünd se för en Tempolimit.

// Stand: 22.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch