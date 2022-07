Stand: 22.07.2022 09:30 Uhr Kattwykbrüch rammt

En Sleper hett güstern Avend de Kattwykbrüch in’n Hamborger Haven rammt. Dorbi hett dat Föhrerhuus dull wat afkregen. So as de Polizei dat seggt, sünd dree Lüüd licht wat bi to Schaden kamen. Utlööst worrn is de Unfall schiens dör en technischen Defekt. De Kattwykbrüch is twüschendör dicht ween - nu is se aver wedder free.

22.07.2022

