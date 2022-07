Stand: 22.07.2022 09:30 Uhr Rekoordtemperatur leeg in Hamborg

De Düütsche Wedderdeenst hett den Rekoordweert, wat de Hitt angahn deit, nu achterran nochmal ännert. De hööchste Temperatur in ganz Düütschland is vörgüstern nich in Baden-Württembarg meten worrn, sünnern hier bi uns in Hamborg. 40,1 Graad sünd dat bi de Station in Neewiendool ween. Noch’n beten wat hitter is dat in Düütschland al mal vör dree Johr ween - domols in Noordrhien-Westfalen mit goot 41 Graad.

// Stand: 22.07.2022, Kl. 9:30

