Stand: 22.07.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Spütterregen is ümmer mal’n beten wat mit dor. Later an’n Vörmiddag lett de Regen denn so bilütten na un över’n Middag kummt denn al mal so’n beten de Sünn rut. Un to’n Avend hen, dor warrt dat denn noch mal so richtig schöön. De Temperaturen liegt vundaag so üm un bi 21 Graad. Opstunns sünd dat 16 Graad in Fuhlsbüddel. De Dag morgen süht meist jüst so ut as vundaag. Un övermorgen, an’n Sünndag, dor gaht de Temperaturen rop un liegt denn so üm un bi 28 Graad un dat bi veel Sünn.

