Gas ut Russland

Stand: 21.07.2022 09:30 Uhr

Wi kriegt wedder Eerdgas vun Russland. Fröh an'n Morgen hett de Noord Stream AG in Düütschland künnig maakt, dat de Pipeline wedder löppt. Man een weet noch nich, woveel Gas Russland nu levern deit. De Bunnsnettagentur reekt mit nich mehr as 30 Perzent vun dat, wat wi fröher kregen hebbt. Ehrdat se dor allens in de Reeg bröcht hebbt, weern dat noch 40 Perzent. // Stand 21.07.2022, Kl. 9:30

