Stand: 21.07.2022 09:30 Uhr Kunst un Kultur wenn Gas knapp warrt

Wenn't Gas knapp warrt, denn warrt dat Inböten in'n Harvst un Winter op jedeen Fall noch dürer. Liekers süllt de Theaters oder Museen in Hamborg ok denn nich dicht maakt warrn. Dat sä Kultursenater Carsten Brosda in'n Snack mit NDR 90,3. Man he lett ünnersöken, üm woveel Graad se de Heizungen rünnerfohren köönt, ahn dat de Kunstwarken in de Museen Schaden nehmt. // Stand 21.07.2022, Kl. 9:30

