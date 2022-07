Stand: 21.07.2022 09:30 Uhr Hitt wirkt sik op Bahnverkehr ut

To't eerste Mal in de Geschicht kunn een güstern in Hamborg 40 Graad meten. Un twoors an de Messstation Neewiendaal. Wegen de Hitt gifft dat ok hüüt noch Maleschen bi de Bahn. En Weiche hett wegen de hogen Temperaturen Schaden nahmen. Nu fohrt de Töög vun'n Metronom op de Streek Hamborg-Uelzen later un nich in de Afstänn as se dat sullen. Dat warrt woll den helen Dag lang so ween. //Stand 21.07.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch