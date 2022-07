Stand: 21.07.2022 09:30 Uhr Tennis an'n Rodenboom

Mit de grote Hitt harrn se güstern ok bi't Tennis an'n Rodenboom to doon. Bet to 44 Graad op den Center Court weern ok en Problem för Profis un Tokiekers. Vundaag hööpt de Veranstalters wedder op mehr Publikum bi siedere Temperaturen. Mehr as 20.000 Tennis-Fans weern in de verleden Daag al dorbi. Man vör Corona weern dat düütlich mehr. //Stand 21.07.2022, Kl. 9:30

