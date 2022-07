Stand: 21.07.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Na de grote Hitt güstern seht wi vundaag masse Wulken an’n Heven. Dor pliert ok mal kort de Sünn rut. Un över’n Dag giff dat denn jümmer wedder mal enkelte Flagen. Kann ok mal Starkregen un Dunnerslag dorbi ween. De Temperaturen kladdert noch op bet to 26 Graad.

Morgen seht wi wedder Sünn un Wulken, dorto schuert dat jümmer wedder mal bi bet to 21 Graad. // Stand: 21.07.2022, Kl. 9:30

