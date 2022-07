Stand: 11.07.2022 10:15 Uhr Scheeteree in Bramfeld

In Bramfeld is güstern Avend schoten worden, bi een Fomilienstriet. Dor hett een Keerl woll jümmer wedder sien Ex-Fro besöcht, man se wull dat gor nich. De Fründ, den se nu hett, schall sik den Ex-Mann in den Weg stellt un op em schoten hebben. De Kugel hett man nich drapen; den ne’en Fründ vun de Fro hebben se fastnahmen. / Stand: 11.07.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.07.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch