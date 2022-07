Stand: 01.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Ne’e Plaan för de S-Bahnen

Hamborg boot sien Nett vun’e S-Bahnen üm. Af Enn vun tokamen Johr föhrt denn fief S-Bahnen: de S1, 2, 3, 4 un 5. Nee is: De S5, de föhrt denn twüschen Stood un Elbgaustraat he nun her. Un de S3, de nu meisttiets veel to vull is, de kriggt denn mehr Waggons un föhrt twüschen Neegroben un Pinnbarg. Dat Afhängen vun’e Waggons, so as dat nu is, dat fallt denn weg un spoort so denn Tiet.

