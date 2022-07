Stand: 01.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Snacken över Stütt för de Lüüd

In’e Börgerschop sünd se sik Middeweken düsse Week so enig ween, as al lang nich mehr: Bi de hogen Priesen nu mutt de Lüüd in Hamborg ünner de Arms grepen warrn, de wenig Geld hebbt. Dat hebbt se över all Parteien henweg seggt. Op’e annern Siet sünd se aver nich övereens kamen bi de Fraag, woans se dat egens maken wüllt. De Oppositschoon krittelt an SPD un Gröne rüm, dat dat keen egen Hamborger Plaans dörför geev.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 02.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch