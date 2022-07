Stand: 01.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Wahnen bi de SAGA warrt deels dürer

Op de Hüerslüüd in Hamborg kaamt düütlich högere Energiekosten op to. Dunnersdag düsse Week hett dat Wahnungsünnernehmen SAGA, dat de Stadt tohören deit, Tahlen vörleggt hatt. De SAGA will den Bedrag, den een vöraf betahlen deit, af August höger ropsetten un dat üm 50 Cent bet to 1 Euro den Quadratmeter. Dat geiht üm un bi 40.000 Huusholten wat an, also knapp een Drüddel vun all de 137.000 SAGA-Wahnungen. De Böverste vun’e SAGA, Thomas Krebs, de raadt dorüm ganz nödig dorto, Energie to sporen.

