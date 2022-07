Stand: 01.07.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Menen vun’e Lüüd to Klimawannel

Den Klimawannel kann een ok in uns Stadt al marken. So tominnst finnt dat vele vun’e Lüüd in Hamborg. Ruttolesen is dat ut en Studie vun dat Helmholtz-Zentrum Hereon, de NDR 90,3 vörliggen deit. De mehrsten Minschen sünd de Menen, dat vör allen Dingen Stoormfloten un Överswemmungen de Stadt drapen kunnen. Dat se aver sülvst vun so en Extrem-Wedder ok wat afkriegen kunnen, dat meent denn blots noch jede Twete.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 02.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch