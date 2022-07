Stand: 01.07.2022 09:30 Uhr Wahnen bi de SAGA kost mehr

Dat Wahnen bi de Hamborger SAGA warrt dürer. En Deel vun’e Hüürslüüd mutt af August jeden Maand mehr Geld överwiesen an dat Wahnungsünnernehmen, wat de Stadt tohören deit. Dat liggt an dat, wat dat Inböten kösten diet. Bi en 60-Quadratmeter grote Wahnung sünd dat 30 bet 60 Euro in’n Maand mehr. De ganze Saak geiht 40.000 Huusholten wat an - dat is knapp en Drüddel vun all de SAGA-Wahnungen.

// Stand: 01.07.2022, Kl. 9:30

