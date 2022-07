Stand: 01.07.2022 09:30 Uhr Streik an’n Flaaghaven

Veel Lüüd, de in Urlaub flegen wüllt un lange Slangen, aver nich ganz un gor Chaos: So süht dat hüüt Morgen an’n Hamborger Flooghaven ut. Liggen deit dat woll an de Sommerferien, de nu in Sleswig-Holsteen un Mekelnborg-Vörpommern för de Döör stahn doot, denn vundaag is dor de letzte Schooldag. To glieken Tiet hebbt aver de Technikers bi’n Flooghaven mit en Warnstreik anfungen, de 24 Stünnen lang duren schall. Dat schient een dor bi’n Afloop an’n Flooghaven aver noch nich so to marken.

// Stand: 01.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch