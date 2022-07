Stand: 01.07.2022 09:30 Uhr Klimawannel in Hamborg - wat de Lüüd seggt

Bang ween vör’n Klimawannel - dat heet för de mehrsten Lüüd in Hamborg, dat se sik över Stoormfloten Gedanken maakt. Dat is bi en Studie vun dat Helmholtz-Zentrum Hereon bi rutsuert, de NDR 90,3 vörliggen deit. Dat dat störmen deit, ornlich regent oder bannig hitt warrt - dor sünd de mehrsten Lüüd in uns Stadt aver noch nich Bang vör. So tominnst is dat ut’e Studie ruttolesen. De Wetenschoplers fraagt siet 2008, wat dull sik de Lüüd in Hamborg dör den Klimawannel in Gefohr sehn doot.

