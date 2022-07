Stand: 01.07.2022 09:30 Uhr Wedder Börgerslüüd in’n Krieg üm’t Leven kamen

So as dat utsüht sünd in’e Ukrain woll al wedder Zivilisten to Dode kamen. De Behöörden dor snackt vun twee russische Angrepen mit Raketen op’e Havenstadt Odessa. Een vun de Raketen, de schall en Wahn-Hoochhuus drapen hebben, de annere en Inrichten, wo sik de Lüüd verhalen köönt. Na dat to uurdelen, wat de Behöörden seggt, sünd dor bi de ne’en Angreep minnstens 14 Minschen bi storven un rund 30 bi to Schaden kamen, wo woll ok Kinner mit bi ween schüllt.

// Stand: 01.07.2022, Kl. 9:30

