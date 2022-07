Stand: 01.07.2022 09:30 Uhr Af vundaag gellt ne’e Regeln un Gesetten

Af vundaag gellt in Düütschland en poor ne’e Regeln un Gesetten. Blangen anner Saken stiggt de Minnstlohn op 10 Euro 45 de Stünn. Bavento gaht de Renten na baven üm rund 5,4 Perzent in’n Westen un rund 6,1 Perzent in’n Oosten. Un denn warrt de Börgerslüüd noch’n beten wat vun jümehr Last nahmen: Dat Kinnergeld geiht en Tuur eenmalig rop un Lüüd mit wenig Inkamen kriegt en Toschuss as Stütt, üm Inböten to könen.

