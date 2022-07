Stand: 01.07.2022 09:30 Uhr Schadens dör Gewidder

Över Hamborg hett dat hüüt Nacht en ornlich dullt Gewidder geven. In Allermöh is en Reetdack-Huus afbrennt, nadem dor en Blitz inslaan is. Bi to Schaden kamen is aver nüms. Dat sä de Polizei. Ok in Neddersassen un Noordrhien-Westfalen hett de Gewidderfront dat een oder anner anricht. Mehre Hüüs un Schünen sünd utbrennt un de Gleisen för de Töög sünd deels dicht ween.

