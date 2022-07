Stand: 01.07.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag gifft dat en ganzen Barg Regen, de op uns dalfallen deit un de deels ok richtig dull warrn kann. Vun de Sünn kriegt wi vundaag kuum wat to sehn. Un de Temperaturen gaht rop op bet to 20 Graad. Opstunns sünd dat 16 Graad op Finkwarder. Un morgen dreiht sik dat denn wedder: Dor kriegt wi denn de Sünn mehr to sehn as den Regen, denn morgen blifft dat meisttiets dröög bi bet to 25 Graad.

// Stand: 01.07.2022, Kl. 9:30

