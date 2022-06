Stand: 30.06.2022 09:30 Uhr Kuffer-Chaos an’n Flooghaven

Siet Weken argert sik de Lüüd över dat Chaos an'n Flooghaven Hamborg. Ok güstern geev dat wedder lange Slangen. Wokeen sien Packelaasch al an'n Avend tovör opgeven wull, de muss bet to tweeanhalf Stünnen töven. Vundaag will de Flooghaven seggen, woans he all de Maleschen lösen will. Een Problem is, dat se nich noog Personaal hebbt. Dorüm lagert ok poor dusend Kuffers de op de Streek bleven sünd in’n Flooghaven. // Stand 30.06.2022, Kl. 9:30

