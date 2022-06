Stand: 30.06.2022 09:30 Uhr Kritteln an Hamborgs Regeren

To’t letzte Mal vör de Sommerpaus hebbt se sik güstern in de Börgerschop drapen. Dorbi güng dat sünnerlich dorüm, dat allens dürer worrn is. CDU, Linke, FDP un AfD smiet de root-gröne Regeren vör, se hett keen egen Plaans. Wat se meent, nehmt se Minschen de blots wenig Geld hebbt nich noog Last. Börgermester Peter Tschentscher sä, de Lüüd mööt mehr Energie sporen. // Stand 30.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch