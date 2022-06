Stand: 30.06.2022 09:30 Uhr Betahlen för Corona-Tests

Wokeen sik ahn besünner’n Grund op Corona testen laten will, de mutt vun hüüt op an dorför dree Euro betahlen. Dat is de ne‘e Regel vun’t Bunnssundheitsministerium. Man dat gifft Utnahmen. Nix betahlen mööt to't Bispeel Bewahners un Besökers vun Pleegheimen un ok Patienten un Mitarbeiders in Krankenhüüs. // Stand 30.06.2022, Kl. 9:30

