Stand: 30.06.2022 09:30 Uhr Uurdelen na Anslääg in Paris

In Paris is de Perzess üm de islamist'schen Terroranslääg vun 2015 toenn gahn. De 32-johrige Hauptanklagte mutt för 30 Johr na't Kaschott un achterna in Sekerheitsverwahren. 19 Lüüd, de ok anklaagt sünd, mööt twüschen twee Johr un levenslang achter Trallen. Bi de Anslääg an'n 13. November 2015 an't Stade de France, in Pariser Stratencafés un in'n Kunzertsaal Bataclan weern 130 Minschen to Dode un 350 to Schaden kamen. //Stand 30.06.2022, Kl. 9:30

